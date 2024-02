Sofia Costoulas et Hanne Vandewinkel s'inclinent en finale du double

Sofia Costoulas et Hanne Vandewinkel (WTA 260 et 514 en double) ont perdu la finale du tournoi de tennis ITF de Pretoria (dur/40.000 dollars), samedi en Afrique du Sud. La paire 3e tête de série s'est inclinée contre l'Israélienne Lina Glushko et la Tchèque Gabriela Knutson (WTA 370 et 974 en double), 7-6 (7/5), 7-6 (7/4). La partie a duré 1 heure et 41 minutes.