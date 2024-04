Stefanos Tsitsipas inflige sa 2e défaite de l'année à Jannik Sinner et file en finale

Tsitsipas espère enlever son 3e titre dans le premier Masters 1000 de la saison sur terre battue qui offre de 5.950.575 euros de prix. Il s'y est imposé en 2021 et 2022. Il lui faudra pour cela battre le vainqueur de la seconde demi-finale qui doit opposer le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial et double vainqueur de l'épreuve en 2013 et 2015, au spécialiste de terre battue le Norvégien Casper Ruud, 10e mondial et 8e tête de série.

Tsitsipas jouera sa 28e finale sur le circuit ATP, la première en 2024. Il compte dix titres, le dernier remonte au mois d'août dernier à l'ATP 250 sur surface dure de Los Cabos.