Tennis: Alcaraz, touché à une jambe, se dit incertain pour le tournoi d'Acapulco

L'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, a indiqué ne pas être certain de disputer le tournoi ATP 500 d'Acapulco cette semaine, en raison d'une douleur à la jambe droite ressentie lors de sa finale perdue dimanche à Rio de Janeiro.

Le prodige de 19 ans, qui a connu une série de pépins physiques depuis son sacre à l'US Open en septembre, a effectué un retour gagnant en remportant la finale du tournoi de Buenos Aires contre le Britannique Cameron Norrie le 19 février.

Aligné dans la foulée à Rio, également sur terre battue, Alcaraz a retrouvé le même adversaire en finale, dimanche, mais il s'est cette fois incliné, en trois sets (5-7, 6-4, 7-5).

Surtout, en cours de rencontre, l'Espagnol est apparu gêné par une douleur à la jambe droite -celle là-même qui l'avait contraint à renoncer à l'Open d'Australie en janvier-, et il a laissé planer un doute en conférence de presse sur sa participation au tournoi d'Acapulco (Mexique) cette semaine.

"C'est une chose à laquelle il va falloir penser, évaluer avec mon kiné, mon médecin, afin de déterminer la gravité de la lésion... et, à partir de là, déterminer si je peux aller sans risque à Acapulco", a-t-il dit.

"J'ai très envie d'y aller, et je vais faire tout mon possible", mais "le calendrier est très exigeant, je joue depuis 15 jours à mon maximum sans aucune interruption. Au bout du compte, on joue des parties comme celle-ci, jour après jour, et on termine avec des douleurs", a-t-il ajouté.