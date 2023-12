Tennis/United Cup: Djokovic autoritaire, les Etats-Unis renversent la Grande Bretagne

"J'étais un peu rouillé au début, j'ai manqué de rythme dans les cinq ou six premiers jeux, mais c'est normal", a commenté Djokovic. "Quand on n'a pas joué de match officiel pendant plus d'un mois, il faut évidemment un peu de temps pour faire tourner les moteurs... Je pense que mon service a été excellent, chaque fois que j'ai eu besoin de me sortir d'un mauvais pas, à 15/15 ou 30/30 dans mes jeux de service, j'ai trouvé le moyen d'en réussir de bons."

Il a confirmé sa forme en double mixte associé à Olga Danilovic. Cette rencontre était décisive puisque sa compatriote avait été battue dans le simple dames par Zheng Qinwen. La paire serbe a battu Zheng Qinwen et Zhang Zhizhen 6-4, 1-6, 10-6

Plus tôt, Jessica Pegula et Taylor Fritz se sont imposés 1-6, 7-6 (7/5), 10-7 à l'arraché face à Katie Boulter et Neal Skupski, pour offrir la victoire aux Etats-Unis aux dépens de la Grande-Bretagne.