Wimbledon: la Tchèque Marketa Vondrousova se qualifie pour sa deuxième finale en Grand Chelem

Déjà demi-finaliste malheureuse en 2019 sur le gazon londonien et à l'US Open, l'Ukrainienne, épouse de Gaël Monfils, et qui bénéficiait d'une invitation, a subi la loi de Vondrousova, finaliste en 2019 à Roland-Garros.

Elle a reconnu qu'elle était "hyer-nerveuse avant le match et pendant tout le match", notamment quand son adversaire est revenue de 0-4 à 3-4 avec service à suivre dans la seconde manche.

Svitolina "est une telle combattante et une personne géniale, ça a été un match très difficile", a poursuivi Vondrousova.

"J'ai juste essayé de rester concentrée et de me battre sur chaque jeu", a-t-elle encore ajouté, rappelant qu'elle n'avait pas joué pendant six mois l'an dernier, pour être opérée à un poignet.

"On ne sait jamais si on va revenir à son niveau et je suis tellement reconnaissante d'être ici", a-t-il témoigné.

La qualité de ses amortis, une de ses armes favorites et qui a souvent payé dans sa demi-finale, montre qu'elle a retrouvé tout son toucher.