Yanina Wickmayer passe en double

Yanina Wickmayer et Katarina Zavatska ont pris la mesure en entrée de la Russe Alena Fomina-Klotz et la Néerlandaise Bibiane Schoofs, têtes de série numéro 4, 6-4 et 7-5 en 1 heure et 30 minutes de jeu.

Au deuxième tour (en quarts de finale), Wickmayer et Zavatska joueront contre la Tchèque Barbora Palicova et la Slovaque Radka Zelnickova, bénéficiaires d'une invitation.