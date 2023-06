Zizou Bergs passe au 2e tour

Zizou Bergs s'est qualifié pour le 2e tour du Challenger d'Ilkley, un tournoi sur gazon doté de 145.000 euros, dimanche en Angleterre. Le Limbourgeois, 134e mondial, a battu au 1er tour l'Autrichien Jurij Rodionov, 114e mondial et 5e tête de série, en trois sets 7-6 (7/1), 4-6, 6-1 et 2h08 de jeu.

En double, on aura droit au 1er tour à un duel belgo-belge entre Raphaël Collignon et Gauthier Onclin d'une part et Sander Gillé et Joran Vliegen d'autre part.