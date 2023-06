Vertèbre fracturée pour Jeffrey Herlings qui manquera les deux prochains Grand Prix

"Cela résume en quelque sorte ma carrière", a déclaré le Néerlandais, double champion du monde en MXGP (2018 et 2021). "Nous enregistrons le nombre record de victoires, mais ensuite nous avons une autre blessure et un revers. Je suis heureux de ne pas devoir me faire opérer et j'espère être de retour avec mon équipe dès que possible pour reprendre la compétition."

Jeffrey Herlings a lourdement chuté dans la 1e manche du GP d'Allemagne dimanche à Teutenschenthal et n'a pas pris la départ de la seconde. La victoire dans ce 9e des 19 épreuves du championnat du monde est revenue à l'Espagnol Jorge Prado, leader du championnat avec 453 points devant Herlings (386).