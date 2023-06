80 enfants piétons sont victimes d'un accident de la route en Wallonie chaque année

Près de 40 % des accidents de la route impliquant des enfants en tant que piétons ont lieu entre juin et septembre, contre 20% pour les adolescents et 29% pour les adultes, indique mercredi l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR). En moyenne, 80 enfants âgés entre 6 et 11 ans sont victimes d'un accident de la route en Wallonie chaque année, précise l'AWSR.