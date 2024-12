Bachar al-Assad, en fuite, accueilli en Russie: "Le pays agit comme il se doit"

Bachar al-Assad est bien en Russie, l'information est désormais confirmée. Pendant ce temps, la vie reprend son cours en Syrie. Le Premier ministre chargé de la transition promet la stabilité. Israéliens et Américains se positionnent dans la région.

Des images inimaginables il y a quelques jours encore : la tombe du dictateur, Al-Assad père, est en feu, autour de scènes de joie de la part de rebelles et de Syriens.

"Nous l'avons vu être brûlée et détruite par les habitants de son village parce qu'il nous affamait, parce que nous le haïssions et parce qu'il nous a détruits", explique un Syrien. C'est dans ce mausolée où se trouvaient le père, la mère et le frère aîné du dictateur renversé. Bachar al-Assad, lui, est bien à Moscou avec ses proches, comme l'ont confirmé les Russes.