Maisons décorées pour Noël: voici vos plus belles photos

À l'approche des fêtes, de nombreux Belges aiment prendre le temps de décorer leur maison pour faire entrer chez eux la magie de Noël. Certains sont vraiment de très grands fans et y mettent beaucoup de temps et d'énergie. Et le résultat est au rendez-vous !

Plusieurs lecteurs nous ont envoyé via Alertez-nous des photos de leur maison décorée pour Noël, voici un petit florilège.

Vos plus belles photos

La maison de Valérie.

La maison de Valérie est prête pour les fêtes. ©Alertez-nous

La maison de Romain.

La maison de Romain brille de mille feux. ©Alertez-nous

La maison de Christophe.

Un travail important et fait avec soin. ©Alertez-nous

La maison de Kevin et Loïc.

Kevin et Loïc se sont également appliqués. ©Alertez-nous

Les décorations de Deborah.

La magie de Noël est également chez Deborah. ©Alertez-nous

Quoi de mieux que d'être accueilli par des casse-noisettes ? ©Alertez-nous

La maison de Florent.

Une décoration digne des plus beaux films de Noël. ©Alertez-nous

La maison de Françoise.