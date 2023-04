AB InBev fait à nouveau reculer le BEL 20

Parmi les 11 titres de l'indice bruxellois en baisse, on retrouvait également Solvay (105,25) qui reperdait 1,2% devant Umicore (29,82) et Aperam (31,67) qui reculaient de 0,8% en compagnie de Melexis (96,65) et Proximus (8,94), en baisse de 0,7 et 0,3%.

Galapagos (34,96) était négative de 0,4% alors que UCB (86,28) gagnait 0,8%, KBC (64,52) et Ageas (40,63) s'appréciant de 0,2%, Elia (126,20) et D'Ieteren (173,50) de 0,5 et 0,4%.