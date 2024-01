"Aucun rachat n'est à l'ordre du jour": la direction de Brico a rassuré les syndicats après les rumeurs de vente

La direction des enseignes Brico et BricoPlanit n'a pas l'intention de revendre ses magasins, ont annoncé la CNE et le SETCa au sortir d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Le CE faisait suite à un article paru jeudi dans les quotidiens l'Echo et De Tijd et expliquant que le groupe néerlandais Maxeda, propriétaire des enseignes de bricolage, voulait vendre tout ou une partie des 152 magasins belges.

"Aucun rachat n'est à l'ordre du jour et aucun acheteur potentiel n'a été évoqué par la direction", souligne Valérie Vanwalleghem, secrétaire fédérale du SETCa. "Si un rachat venait un jour à se concrétiser, la direction s'est également engagée à ne pas revendre ses magasins par morceaux."