Collecter les étrennes en fin d'année est une tradition de plus en plus rare: restez méfiants pour ne pas vous faire arnaquer

Collecter les étrennes de fin d'année est un geste qui se fait de plus en plus rare. "Je suis même étonnée parce qu'ils le méritent quand même", note une dame à notre micro. "J'ai donné 5 euros et il était très gentil, car il m'a signalé vraiment que ça n'était pas obligatoire", souligne une autre dame.

Les éboueurs sont presque les derniers à le faire et il n'existe pas de législation uniformisée entre les intercommunales. À Namur par exemple, le BEP environnement a établi son propre règlement. "Les étrennes sont autorisées entre le 15 novembre et le 15 janvier, et à des horaires précis, par le dimanche par exemple, et au plus tard jusque 18h30. Les ouvriers qui font du porte-à-porte doivent également porter un signe distinctif, une carte d'identification", explique la porte-parole du BEP environnement.