"De nouvelles mesures budgétaires sont nécessaires pour réduire la dette belge"

De nouvelles mesures budgétaires sont "nécessaires" afin de "minimiser les conséquences négatives de l'endettement sur l'économie belge", met en garde mercredi l'OCDE dans un rapport sur les perspectives mondiales. D'après l'institution, le déficit budgétaire se détériorera en 2023 (à 5,2%) et devrait se maintenir à un niveau élevé en 2024 (4,6%).

La croissance réelle du PIB devrait ralentir à 0,9% en 2023, avant de se redresser à 1,4% en 2024. "L'inflation, le resserrement des conditions de financement et le climat d'incertitude pèseront sur l'économie belge, tandis que le ralentissement du commerce international ainsi que les coûts énergétiques et salariaux affecteront les exportations nettes", avance l'OCDE. En revanche, la mobilité du marché du travail et l'indexation automatique des salaires constituent des moyens de soutenir l'activité.

L'inflation, quant à elle, devrait refluer à 4% en 2023 et à 3,7% en 2024. Toutefois, l'inflation sous-jacente (qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, NDLR) devrait rester supérieure à l'inflation globale, tant en 2023 (6,8%) qu'en 2024 (4,1%).