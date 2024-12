Mauvaise nouvelle pour les navetteurs: les tarifs de la STIB augmenteront début 2025

Ces prix seront augmentés sur la base "de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre avril 2023 et septembre 2024, plus l'arrondi", a communiqué le cabinet de la ministre de la Mobilité.

Une majeure partie de la grille tarifaire de la Stib connaîtra une augmentation moyenne de près de 5% à partir du 1er février 2025, a indiqué mercredi le cabinet de la ministre bruxelloise démissionnaire de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), confirmant une information de L'Écho. Certains de ces prix avaient déjà été indexés d'environ 5% en septembre dernier, après une décennie de gel de la grille tarifaire.

Le ticket 1 voyage, qui coûtait 2,10 euros en début d'année et 2,20 euros depuis septembre, grimpera ainsi à 2,30 euros à partir de février 2025. Le billet 1 jour passera de 8 à 8,40 euros. Les produits Brupass (pour voyager sur tous les réseaux de transports en commun à l'intérieur de la Région bruxelloise) connaîtront une augmentation moins importante, entre 1,5 et 3,8% : le billet 1 voyage passera de 2,60 à 2,70 euros, et le ticket valable pour une journée s'élèvera à 9,50 euros, contre 9,10 euros auparavant.