Ikea installe des casiers pour récupérer des meubles en dehors des heures d'ouverture

Les 57 nouveaux casiers sécurisés sont situés près du parking couvert du magasin. Contrairement à d'autres systèmes de retrait de colis, les casiers d'Ikea permettent de récupérer des objets volumineux. Le plus grand compartiment mesure en effet 3 mètres sur 1,15 mètres, et peut donc contenir des armoires ou des bancs.

Depuis septembre, il est possible de passer une commande via la fonctionnalité "Click and Collect" sur le site internet du magasin, et venir la retirer à n'importe quel moment. Près de 500 clients ont déjà utilisé ce service, dont le coût s'élève à 4,99 euros.