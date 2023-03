La FSMA met en garde contre de faux crédits

Les 28 sociétés frauduleuses récemment identifiées sont: Adelan Finances, Akoue, BNC Finance, Cerberu, CK Kredit, CLC Bank, Crédit Belge, Credit Express, Earing Group Ltd, Eerst Krediet, Europa Finanzierung, Fianc Emprunts 24, Fouranexwork, Infilrux Financial, KashSpeed, Kredit Line Ltd, Kymco Krediet Bank, Legal Finance global, Mixatelwort, My Financial Group, Opunilo Financial, Pro-Lening, Rabo Krediet, Roalix-Finance, Snel Lenen, Snelle-lenen, Sokredinet, Volkrediet.