L'AFSCA rappelle des biscuits sans gluten aux pépites de chocolat

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) rappelle des biscuits "Céréal" sans gluten aux pépites de chocolat en raison d'une teneur trop élevée en substances naturelles présentes dans les plantes sauvages et qui n'ont pas d'impact sur la santé lorsqu'elles sont consommées normalement.

Ces substances sont de l'atropine et scopalamine qui sont des alcaloïdes tropaniques. Ces contaminants "sont des métabolites secondaires, qui sont naturellement présents dans les plantes de plusieurs familles dont les brassicacées, les solanacées et les érythoxylacées", explique l'AFSCA, sur son site internet. "Les alcaloïdes tropaniques sont responsables des effets toxiques de certaines de ces plantes et se trouvent dans toutes les parties des plantes."

En accord avec l'AFSCA, Nutrition & Santé Benelux demande à ses consommateurs de ne pas consommer le produit "Céréal Glutenfree Cookies aux pépites de chocolat" (150 g), vendu entre le 06/10/2022 et le 16/06/2023, et de le rapporter au point de vente.