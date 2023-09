L'écart salarial entre la Belgique et les pays voisins moins grand que redouté: voici pourquoi

Les salaires belges dérapent moins que prévu. Selon la dernière évaluation du Conseil central de l'économie (CCE), l'écart salarial entre la Belgique et les pays voisins se situe désormais autour de 1,7%, indiquent L'Echo et De Tijd dans leur édition de jeudi.

Il y a un an pourtant, le CCE l'évaluait à 4,6%. En cause, les spécificités belges: nos prix de l'énergie augmentant plus rapidement que chez nos voisins, notre inflation était plus forte.