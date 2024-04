Les Cliniques universitaires Saint-Luc inaugurent leur Institut de Psychiatrie

Un même pôle réunit officiellement depuis jeudi les activités de l'Hôpital psychiatrique de Valisana et des Services de psychiatrie adulte et infanto-juvénile des Cliniques universitaires Saint-Luc. L'Institut de Psychiatrie, installé sur le site de l'UCLouvain à Woluwe-Saint-Lambert, offre une prise en charge psychiatrique pour tous les âges de la vie. L'hôpital universitaire bruxellois dit ainsi disposer d'une structure unique en Belgique francophone.

L'offre thérapeutique se veut diversifiée par zone d'âge et pour certaines pathologies spécifiques. La psychiatrie infanto-juvénile se démarque par plusieurs activités ambulatoires d'expertise telles que le Centre de ressources autisme et TED (troubles envahissants du développement) ou encore l'équipe SOS Enfants.

La nouvelle structure donnera lieu à une trajectoire de soins intégrée, en amont et en aval de l'hospitalisation. L'Institut fournira toute la palette des soins psychiatriques: prises en charge aigües et chroniques, consultations en ambulatoire et unités d'hospitalisation.

Se composant de trois ailes, connectées entre elles à leurs extrémités, le bâtiment s'étend sur 18.000 m2 et se divise en deux secteurs permettant d'accueillir d'un côté les enfants et les adolescents, de l'autre les adultes (avec des unités différenciées pour Valisana et Saint-Luc).

En tout, l'Institut comprend 94 lits d'hospitalisation psychiatrique adulte (24 pour Saint-Luc et 70 pour Valisana, anciennement localisés à la Clinique Sanatia à Saint-Josse), cinq lits d'hospitalisation jour/nuit psychiatrique infanto-juvénile, 30 lits d'hospitalisation de jour pour les enfants et 12 lits de thérapie institutionnelle pour les adolescents et les jeunes adultes.

Sur le plan de la recherche, l'Institut de Psychiatrie facilitera les synergies en poursuivant le développement de programmes et de méthodes diversifiées, notamment les neurosciences et les recherches cliniques.