Plus d'une centaine de chantiers accessibles au public dimanche

Cent-treize chantiers à travers la Belgique seront accessibles au grand public dimanche, à l'occasion de la Journée chantiers ouverts. Cette dernière a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs les coulisses de la conception des bâtiments et des infrastructures qui font partie de leur vie quotidienne et de montrer que le secteur de la construction peut se montrer innovant, notamment sur les questions environnementales

Les chantiers visitables sont divers et variés, allant de l'installation d'une nouvelle station d'épuration à Visé, à la rénovation de l'écluse de Royer (Anvers) en passant par toutes sortes de travaux dans des habitations. Les visites, gratuites, seront organisées entre 10h00 et 17h00, avec inscription pour certains chantiers qui proposent une découverte guidée. Il sera également possible d'explorer certains chantiers en ligne.

La fédération de la construction Embuild, qui organise l'événement, entend mettre l'accent sur l'abordabilité et la durabilité des logements, les investissements publics et les emplois du secteur de la construction. "Le secteur de la construction et de l'installation joue un rôle crucial dans la transition climatique, dans la rénovation de nos infrastructures, dans la création d'emplois attrayants et dans la prospérité. Mais nous avons besoin du soutien nécessaire", explique Embuild.