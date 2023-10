Pouvoir d'achat en baisse: quelles sont les propositions du MR pour améliorer la situation?

Afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Belges, la proposition du MR est très claire. Il faut baisser l'impôt sur les travailleuses et les travailleurs. Il faut alors financer cette baisse d'impôts par une augmentation du taux d'emploi, mais aussi une diminution des dépenses publiques. Aujourd'hui, on est un Etat qui dépense trop et pas toujours de façon efficace. 55% de notre PIB est de la dépense publique, hors le niveau de service public n'est pas toujours à la hauteur de nos voisins européen, que ça soit en matière ferroviaire, qualité des routes ou de rapidité de la justice par exemple. Une baisse d'impôts de près de 10 milliards d'euros, compensée par l'augmentation du taux d'emploi et par une réduction de la dépense publique.

Les mécanismes inflationnistes résultent quasiment exclusivement de chocs extérieurs qui dépassent très souvent les compétences et les moyens d’action des nations prises isolément. La guerre en Ukraine et la crise du Covid en sont les exemples par excellence. Il n’existe pas de mesure magique pour faire baisser l’inflation. Les chèques et blocages de prix, qui sont les chimères généralement proposées par la gauche, ne font que reporter le problème sur les équilibres budgétaires à venir. Nous pensons cependant que des mesures ponctuelles de baisse de taxes et d’accises peuvent limiter le double effet pervers des augmentations de prix, à savoir une explosion des recettes de l’état sur le dos des citoyens et des consommateurs.

Si vous êtes dans un gouvernement, votre parti reviendra-t-il sur l'indexation automatique des salaires ?

Non. Le mécanisme de l’indexation des salaires, s’il est loin d’être parfait, a pu démontrer son utilité durant les chocs inflationnistes de ces dernières années. De plus, les chocs de compétitivité induits par les hausses de salaires ont tendance à être lissés sur le long terme. Cependant, il faut être très clair : l’indexation automatique des salaires est intimement liée à la loi de 96 qui cadre les évolutions salariales éventuelles au-delà de l’indexation, en comparant les salaires belges à ceux des pays limitrophes. Si les partis de gauche et les syndicats souhaitent revenir sur cet équilibre, ils mettront sans aucun doute le mécanisme d’indexation en danger.