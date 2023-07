Rappel de brioches et pains de mie de la marque Chabrior

Les produits concernés sont le pain de mie extra moelleux nature (avec une date de péremption entre le 21 juin et le 14 juillet), le pain de mie extra moelleux complet (avec une date de péremption entre le 21 juin et le 13 juillet) et la brioche tranchée (avec une date de péremption entre le 24 juin et le 16 juillet) de la marque Chabrior.

Ces produits ont été vendus dans les magasins Intermarché et Intermarché by Mestdagh, entre le 13 et le 29 juin 2023.