Rappel de chips de légumes GoPure en raison d'une teneur trop élevée en acrylamide

À la suite d'une notification via le système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF), l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire de la vente le produit "Vegetable Chips Mixed Varieties" (90g) de la marque GoPure et le rappelle auprès des consommateurs en raison d'une teneur trop élevée en acrylamide.