Un policier de Bertem s'impose au concours de brassage amateur à Grimbergen

Un policier de 35 ans, Martijn Camps, et son père Edwin, originaires de Bertem, ont remporté le concours de brasseurs amateurs organisé par l'abbaye de Grimbergen (Brabant flamand). Le résultat a été dévoilé mardi après-midi dans les jardins de l'abbaye.

L'épreuve était ouverte à toute personne résidant en Belgique et disposant déjà chez elle d'un kit de brassage amateur. Chaque candidat était libre d'utiliser les matières premières de son choix et à ses frais, mais les organisateurs avaient tout de même imposé un certain style de bière, à savoir une "blonde de haute fermentation, subtilement épicée, de 6 à 8,5% alc.".

Cette première édition a rencontré un franc succès, 339 inscriptions ayant été enregistrées. Certains breuvages n'étaient cependant pas aboutis et au total 202 bières sont parvenues à l'abbaye. Des juges supplémentaires ont été sollicités au vu de l'engouement. Le jury dans lequel figurait notamment le père Karel Stautemas, sous-prieur et proviseur de l'abbaye, a principalement évalué les aspects techniques des bières et ont recherché l'équilibre du produit pour procéder à la sélection de trois finalistes.