Une taxe sur les grosses fortunes pourrait rapporter entre 3 et 5 milliards mais elle n'est "pas facilement réalisable"

Taxer les grosses fortunes, l'idée n'est pas neuve. Mais pour la 1ère fois, le bureau du Plan a évalué ce que rapporterait cette mesure: entre 3 et 5 milliards d'euros. Mais cette taxe est-elle pour autant réaliste? Quelles seraient ses conséquences sur l’économie ?

Mais c'est sans compter sur les effets d'évitement ou d'évasion fiscale. "On estime que le rendement, après une érosion de la base taxable, pourrait rapporter entre 3 et 5 milliards", précise Baudouin Regout.

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la mise en place de cette taxe serait compliquée et coûteuse. "Ce n'est pas facilement réalisable", dit Baudouin Regout, commissaire au Plan. "L'étude a mis ça en lumière."

Le Bureau du Plan s'est basé sur une étude de l'ULB pour élaborer son rapport. Il indique également qu'une telle taxe pourrait entraîner des conséquences sur l'activité économique. Positive comme négative, sur l'épargne, l'emploi, la création d'entreprise. Il y a aussi, évidemment, le risque de déménagement des grosses fortunes. "Un effet relativement marginal", affirme Magali Verdonck, économiste au département d'économie appliquée de l'ULB. "L'impôt sur la fortune en France, instauré en 2014, a fait fuir 780 contribuables. Ça ne paraît pas fou comme chiffre, mais il y en a 300 qui sont arrivés à ce moment-là. Donc, ce n'est pas de nature à être l'argument qui dit: non, on ne choisit pas cette taxe-là."

Il y avait une taxe sur les grandes fortunes dans douze pays de l'OCDE et en 1990, elle n'existe plus aujourd'hui qu'en Norvège, en Espagne et en Suisse.

L'analyse de Mathieu Col dans bel RTL Soir: