10 et 6 ans de prison pour une tentative de meurtre à Péruwelz

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a réformé en partie, lundi, un jugement condamnant deux hommes à 10 et 8 ans de prison pour une tentative de meurtre à Péruwelz.

Quatre hommes ont débarqué chez la victime, à Péruwelz (Hainaut) durant la nuit. Le patron a été roué de coups et laissé pour mort par ses agresseurs. La victime a été emmenée d'urgence à l'hôpital, après avoir appelé son propriétaire à l'aide.

Son pronostic vital était engagé. Plusieurs organes vitaux ont été touchés et l'homme a souffert de plusieurs fractures. "Cet homme a été massacré ! Aujourd'hui, c'est un homme qui ne peut plus se déplacer et qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer. C'est presque un légume", avait déclaré son avocat à l'audience.

Deux des quatre prévenus étaient en appel de la décision rendue par le tribunal de première instance. L'un contestait les faits, l'autre était passé aux aveux. La cour en a tenu compte pour la peine.