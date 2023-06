Afrique du Sud: une trentaine de mineurs clandestins retrouvés morts

Rongée par un chômage endémique, l'Afrique du Sud compte des milliers de mineurs illégaux surnommés "zama zamas". Certains viennent également du Lesotho, petit royaume enclavé dans le territoire sud-africain.

Ceux "qui essayent et essayent encore", en zoulou, descendent dans des mines abandonnées car souvent plus assez rentables et tentent d'en tirer ce qu'il reste de métaux précieux, de pierres ou même de charbon.