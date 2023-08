Au moins 20 morts dans un accident de bateau sur le lac Victoria en Ouganda

Le bateau a essuyé une tempête dans la nuit de mardi à mercredi sur le lac Victoria, le plus grand d'Afrique. Le navire, chargé avec de la nourriture et du charbon, a chaviré au large d'une île sur la côte nord. 34 personnes étaient à bord et, selon la police, au moins 20 d'entre elles seraient décédées et 9 ont été sauvées. Le reste est toujours porté disparu.

Les accidents de bateau sont fréquents sur les nombreux lacs ougandais en raison de la surpopulation des bateaux. En l'occurrence, la police estime que c'était probablement le cas avec le navire en question.