Avis de recherche pour un jeune de 22 ans disparu depuis le 11 août à Anderlecht

La police fédérale a lancé vendredi, à la requête du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child Focus, un avis de recherche concernant Mohamed Bouamed Jayat Lekhal, un jeune homme âgé de 22 ans disparu depuis près de deux semaines.

Le jeune homme mesure environ 1,90 mètre, est de corpulence mince avec des yeux bruns et des cheveux noirs coupés court. Au moment de sa disparition il portait un short gris foncé, un T-shirt à rayures noires et blanches ainsi que des tongs bleues de la marque Nike. Il arbore également un collier en argent autour du coup.

Mohamed Bouamed Jayat Lekhal a quitté son domicile situé rue de Birmingham à Anderlecht le dimanche 11 août vers 12h30 et ne s'est plus manifesté depuis.

La police demande à Mohamed Bouamed Jayat Lekhal de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Toute personne ayant vu le jeune homme ou connaissant l'endroit où il se trouve sont priées de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. Il est aussi possible de passer via Child Focus au 116.000.