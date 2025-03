Un "parapluie nucléaire français" pour protéger l'Europe? Ce que cela signifie concrètement

En évoquant l'hypothèse d'une dissuasion nucléaire française élargie à l'Europe, Emmanuel Macron répondait à M. Merz, qui a jugé nécessaire que le Vieux continent se prépare "au pire scénario" d'une Otan dépourvue de la garantie de sécurité.

À lire aussi Poutine élargit le recours possible à l'arme nucléaire, en y incluant des attaques de missiles sur la Russie

M. Macron, à la tête d'une des deux puissances nucléaires en Europe avec le Royaume-uni, intervenait alors que la nouvelle administration Trump fait craindre un désengagement des Etats-Unis en Ukraine et une rupture historique de leur alliance avec les Européens. "La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche", insiste le président français.

Selon lui, "nous restons attachés à l'Otan et à notre partenariat avec les Etats-Unis d'Amérique. Mais il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou".

Toutes ces questions promettent d'être au coeur d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne, jeudi à Bruxelles, qui vise selon l'Elysée à démontrer que les Vingt-Sept "accélèrent" dans ce secteur.

Une proposition "très prometteuse"

La proposition du président français est "très prometteuse", a estimé jeudi le chef du gouvernement polonais Donald Tusk.

Un parapluie nucléaire, "c'est ce qui peut nous donner un avantage très net sur la Russie", a jugé le Premier ministre polonais qui s'exprimait devant les journalistes à Bruxelles, juste avant l'ouverture du sommet européen extraordinaire sur l'Ukraine.

"Comme toujours, ce sont les détails qui comptent, mais cette disponibilité de la France, c'est quelque chose de très prometteur", a-t-il ajouté.

En avril, le président conservateur polonais Andrzej Duda avait de son côté déclaré que son pays était prêt à accueillir des armes nucléaires de l'Otan.

Par ailleurs, M. Tusk a souligné que, face à la course aux armements qu'il a accusé la Russie d'avoir déclenchée et à la nouvelle approche de l'administration américaine concernant l'Europe, cette dernière devait "relever ce défi, cette course aux armements" et qu'elle devait "la gagner".

"Je suis convaincu que la Russie (la) perdra", tout comme l'Union soviétique s'était inclinée à l'issue d'une course aux armements "similaire" dans les années 1980, a-t-il insisté.

Selon lui, il s'agit de "la seule méthode pour éviter un conflit à plus grande échelle".

La Pologne, un fidèle allié de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe de ce pays, consacre près de 5% de son PIB à la défense.