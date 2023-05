Bilal El Makhoukhi était "calme" et "très réservé", décrit une de ses connaissances

"À l'époque, on faisait de la boxe anglaise ensemble. C'était après l'école, on était dans la vingtaine. C'était quelqu'un de très calme, très réservé, qui n'aimait pas les ennuis. Ce n'était pas un voyou, il faisait ses affaires et il rentrait chez lui", a décrit le témoin. "Je savais qu'il avait quitté la Belgique, mais je ne savais pas pour aller où. Je ne lui ai pas demandé pourquoi."

L'homme a également soutenu n'avoir jamais noté de changement dans le comportement de Bilal El Makhoukhi.