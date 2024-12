À Anvers, la N-VA et Vooruit ont conclu un accord de majorité

La N-VA et Vooruit ont présenté samedi matin leur accord de majorité pour la Ville d'Anvers, sous le titre "Allemaal Antwerpenaar" ("tous Anversois"). Comme l'ont expliqué le bourgmestre Bart De Wever (N-VA) et la tête de liste des socialistes Kathleen Van Brempt, l'accord propose de faire d'Anvers une ville "plus sûre, plus belle, plus accessible, viable et agréable", qui ne "laisse personne de côté".