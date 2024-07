Bulgarie: un mort et 2 disparus après des explosions dans des entrepôts de feux d'artifice

Des entrepôts de feux d'artifice ont été secoués jeudi soir près de Sofia en Bulgarie par des explosions qui ont tué un ouvrier et fait une blessée grave, tandis que deux personnes étaient portées disparues, ont annoncé les autorités vendredi.

L'accident, dont la cause n'a pu être déterminée à ce stade, a eu lieu jeudi après la journée de travail dans la localité d'Elin Pelin, en banlieue de Sofia. Les explosions, touchant six entrepôts, se sont poursuivies tout au long de la nuit, dégageant des panaches de fumée et empêchant les secours d'accéder au site.

Un homme de 60 ans et le fils du propriétaire des lieux, âgé de 22 ans, se trouvaient sur place au moment du drame. Ils n'ont toujours pas été retrouvés, a précisé le ministre.

Environ 150 habitants des environs ont été évacués, d'autres préférant passer la nuit dans leur voiture afin de pouvoir protéger leur maison en cas d'incendie.