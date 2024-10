Daniel Gilles plaide coupable du meurtre de Yohanne Giltay

Selon l'expertise psychiatrique, "les capacités de discernement de Daniel Gilles étaient gravement altérées - mais pas abolies - au moment des faits", en raison de sa consommation d'alcool, de cannabis et de cocaïne, a rappelé le conseil de l'accusé. "M. Gilles est mentalement responsable de ses actes", a reconnu le conseil.

"Cinquante-quatre coups de couteau, c'est hors normes. Auparavant, il n'avait jamais frappé personne", a relevé l'avocat de l'accusé, Me Marc Preumont. Selon ce dernier, le quadragénaire "est complètement sorti de lui-même" ce soir-là. L'avocat a souligné que son client s'était mutilé après les faits, s'infligeant des coups de couteau aux cuisses. "Au magistrat instructeur qui l'interrogeait sur son lit d'hôpital, Daniel Gilles a immédiatement reconnu avoir porté ces coups de couteau, sans pouvoir en expliquer le déroulé exact."

Toutefois, "mon client n'a pas un passé d'homme violent", a poursuivi l'avocat. "Ce qu'il a fait en 2022, il l'a fait sous influence, et non de sang-froid, de manière réfléchie", a plaidé Me Preumont. "Je comprends le besoin d'explications logiques de la famille. Mais il y a une part d'irrationnel dans ce procès: l'accusé est incapable de fournir toutes les explications."

Les jurés se sont ensuite retirés pour délibérer sur la culpabilité de Daniel Gilles.