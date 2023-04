Deux ans de prison avec sursis probatoire pour des faits de cyberprédation

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un jeune homme âgé de 24 ans a deux ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire total et l'a privé pour cinq ans de ses droits civils et politiques. Le Brabançon wallon était poursuivi pour des faits de cyberprédation, incitation de mineurs à la débauche, viol à distance et détention d'images pédopornographiques commis en 2019 et 2020.

Se faisant passer sur un mineur d'âge, le prévenu obtenait des photos et des vidéos de mineurs dénudés en les contactant sur Internet, notamment via le jeu en ligne MovieStarPlanet. Après avoir discuté un peu, il leur demandait de basculer sur Snapchat et réclamait des images explicites. Il avait notamment mis sous son emprise une fillette de 12 ans habitant dans le sud de la France, de qui il a obtenu des images sur lesquelles on la voyait s'introduire des feutres dans le vagin et l'anus.

Il avait également fait croire à une autre fillette qu'il pouvait lui fournir un accès VIP à un jeu en ligne, à condition qu'elle lui confie ses codes. Ce que la victime avait fait. Le jeune homme en avait profité pour se faire passer pour elle et obtenir des photos de jeunes garçons dénudés. Le prévenu partageait ensuite les fichiers reçus ainsi que ses meilleurs "trucs" pour les obtenir sur des forums du dark web fréquentés par des pédophiles.