Deux des quatre Américains enlevés dans le nord-est du Mexique retrouvés morts

"Sur les quatre (Américains), deux sont morts, un est blessé et l'autre est vivant", a indiqué le gouverneur par téléphone lors de la conférence de presse matinale du président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Les quatre Américains, dont les identités restent inconnues, avaient traversé la ville de Matamoros, dans l'État de Tamaulipas, au volant d'un mini van blanc immatriculé en Caroline du Nord avant d'être visés par des tirs puis enlevés par des hommes armés.

Le FBI avait offert une récompense de 50.000 dollars (environ 47.000 euros) pour toute aide contribuant à leur libération et à l'arrestation des suspects.

La ville de Matomoros est en proie à des violences liées au trafic de drogue et au crime organisé. Les routes de la région sont considérées comme les plus dangereuses du Mexique en raison des risques d'enlèvement et d'extorsion par des groupes criminels.