Deux des sept personnes éjectées d'un manège à La Hestre toujours dans un état critique

Deux personnes, parmi les sept blessées après l'ouverture d'une barrière dans une attraction foraine à la ducasse de La Hestre (Manage), sont toujours dans un état critique, a confirmé lundi le parquet de Charleroi. Le forain a été privé de liberté dans le cadre de l'enquête ouverte pour coups et blessures involontaires.

L'unique barrière de sécurité d'une attraction foraine s'est ouverte dimanche en milieu d'après-midi alors que l'attraction était en mouvement lors de la kermesse de La Hestre. Plusieurs personnes se trouvaient dans le manège au moment des faits. "Les victimes sont tombées d'une hauteur de deux à trois mètres. On dénombre sept personnes blessées dont deux plus gravement", avait confié juste après les faits Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage.

Deux personnes, dont une jeune fille née en 2012, se trouvent toujours dans un état critique. "Elles souffrent de multiples fractures et lésions", a précisé le parquet de Charleroi, en charge du dossier. Un expert est descendu sur les lieux pour procéder aux premières constatations. "Il s'avère que le système de fermeture et de blocage de l'attraction est cassé. Il faut désormais approfondir les analyses pour savoir ce qui est la cause de quoi: est-ce la cassure qui a provoqué l'accident ou l'inverse?"