Deux soignantes renvoyées devant le tribunal pour maltraitance d'enfants handicapés

Deux soignantes du centre De Luchtballon à Genk, un institut médico-pédagogique (IMP) pour les enfants présentant un handicap physique et mental, ont été renvoyées jeudi devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil de Tongres. Elles sont soupçonnées d'avoir maltraité six enfants entre février 2012 et mai 2022. L'information, publiée jeudi par Het Belang van Limburg, a été confirmée par le parquet du Limbourg.

Les deux personnes renvoyées devant le tribunal sont suspectées, entre autres, d'avoir infligé des coups et blessures à six enfants âgés de six à neuf ans. Elles leur auraient fait ingurgiter de la nourriture au point de les faire vomir. En outre, les enfants seraient tombés de leur fauteuil roulant après avoir été poussés trop forts par les soignantes. Les parents des enfants ont porté plainte et une enquête a été ouverte.

En 2019, une mère s'est ainsi présentée à la police après avoir constaté des ecchymoses et cicatrices inexpliquées. "Ce sont des faits révoltants. On a abusé de la confiance que les parents plaçaient dans les soignants. Ceux-ci avaient la responsabilité de leurs enfants durant plusieurs heures par jour", ont déclaré les avocats des parents des victimes, Mes Sven Mary et Brian Stuckens.