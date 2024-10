Dylan Duby, ex-footballeur liégeois, jugé aux assises pour l'assassinat d'un entrepreneur bruxellois

Le 29 septembre 2020, à Jette, il est agressé en rue par un homme qui lui porte six coups de couteau, mortels. Cet homme sera identifié comme étant Dylan Duby. Ce sont ses baskets notamment qui ont permis de le reconnaître. Sur les réseaux sociaux, il s’affiche avec les mêmes chaussures que celles de l’auteur du meurtre filmé par des caméras de surveillance.

La victime s’appelle Frank Goes, un entrepreneur bruxellois de 55 ans.

Dylan Duby a 28 ans, il fut joueur de foot professionnel durant deux ans puis, dit-il, manager de chanteurs avant de passer de l’autre côté du micro. En novembre 2022, il enregistre un clip intitulé « bénef » qui concentre tous les stéréotypes du genre à savoir voitures de luxe, vêtements de marque, baskets siglées et … coups de feu. Dylan Duby remercie aussi explicitement ses avocates qui l’ont déjà sorti de quelques mauvais pas. A l’époque de l’enregistrement, Duby est en liberté conditionnelle dans une affaire d’assassinat.

Dylan Duby affirme avoir tué "par accident"

Interrogé Dylan Duby nie les faits puis les reconnait mais dit-il, il ne voulait pas tuer, juste faire peur à l’entrepreneur, à la demande d’un concurrent, patron d’une autre entreprise de construction. Il explique qu’un intermédiaire, prénommé Yassin, lui aurait proposé de réaliser trois contrats afin de mettre trois personnes en incapacité de travail. A cause de ces trois personnes, poursuit Yassin, le présumé commanditaire aurait perdu des marchés. Pour le premier concurrent évincé, Frank Goes, il aurait déboursé 10 000 euros soit 1500 pour l’intermédiaire et 8500 pour l’exécutant, Dylan Duby qui continue à prétendre qu’il a tué "par accident".

8500 euros, le prix d'une vie pour Dylan Duby

Le 18 novembre 2020, Duby est placé sous mandat d’arrêt. Huit mois plus tard, il bénéficie d’une surveillance électronique au domicile de sa mère. La justice le rattrape dans une affaire de proxénétisme, de menaces et de harcèlement. En juillet dernier, il est condamné à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Liège mais il fait appel et continue à jouir de sa liberté.

A partir de ce jeudi, Duby et quatre co-accusés dont le présumé commanditaire sont jugés par la cour d’assises de Bruxelles.

Seul Dylan Duby comparait détenu…pour de nouveaux faits, un braquage commis dix jours avant le début de son procès. Les psychiatres qui l’ont examiné décrivent une "personnalité antisociale où la capacité de transgression doit être considérée face à l’appât du gain ». 8500 euros, c’était le prix d’une vie.