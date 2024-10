Child Alert, activée pour retrouver le petit Santiago: une procédure "rare" déclenchée pour la 3e fois en Belgique

Il s'agit d'une procédure assez rare, déclenchée en Belgique pour la première fois en 2011. Une deuxième fois en 2014 alors que deux enfants en bas âge (5 et 8 ans, ndlr) avaient disparu. La procédure Child Alert avait permis de les retrouver dans un délai de 6 heures. "C'est effectivement une procédure exceptionnelle, confirme Stéphan Smets, directeur communication de Child Focus. On la déclenche quand la vie de l'enfant est en danger et que chaque minute compte".

C'est le parquet et la police qui décident de déclencher une telle procédure. Il s'agit alors de diffuser le plus largement possible l'avis de recherche. "Dans certaines gares, librairies, banques, stations-services sur des panneaux autoroutiers et via les réseaux sociaux", rapporte notre journaliste Benoit Duthoo.

Cette alerte a été déclenchée à 20h mardi. Elle a été levée à 13h ce mercredi. Mais l'avis de recherche, lui, court toujours. "Tout ce que je peux vous dire, c'est que Santiago n'a pas été retrouvé", a encore rapporté notre journaliste après s'être entretenu avec l'association Child Focus.