Espagne: six blessés légers lors du premier lâcher de taureaux de la San Fermin

"Six personnes ont été transférées" à l'hôpital, a déclaré à la télévision publique espagnole Jose Aldaba, un porte-parole de l'organisation. Ces blessures "ne semblent pas graves", a-t-il détaillé, en évoquant des "contusions" sur le visage, les bras ou les jambes.

Durant ces festivités, qui ont lieu chaque année du 6 au 15 juillet, des centaines de coureurs téméraires, portant une chemise ou un t-shirt blanc et un foulard rouge, tentent chaque matin à 08H00 (06H00 GMT), durant huit jours, de s'approcher le plus près possible de six taureaux de combat lors d'une course de 850 mètres dans les étroites rues pavées de la ville.