Fatlinda Bungu décrite comme une femme gentille avec du caractère

Les faits reprochés à l'accusé se sont déroulés le 10 janvier 2019 à Herstal. Fatlinda Bungu (32 ans), l'épouse de l'accusé, avait été retrouvée morte asphyxiée. Shqiprim Avdyli avait prétendu l'avoir retrouvée dans cet état à son retour dans l'habitation qu'ils occupaient rue des Cerisiers à Herstal.

Shqiprim Avdyli évoquait un possible suicide par ingestion médicamenteuse. Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d'une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l'autopsie avaient révélé une absence d'intoxication médicamenteuse et conclu à un décès par asphyxie.