Des barbelés autour du buste et du cou: qu'est-il arrivé à Gauthier, disparu pendant cinq jours?

Le 1er décembre, Gauthier G., originaire de Boussu dans le Hainaut, est déclaré disparu. Après avoir quitté son domicile vers 14h30 ce jour-là, il n'a plus donné de nouvelles. Une grande inquiétude s'installe et un avis de recherche fédéral est rapidement publié. D'importants moyens sont déployés pour tenter de le retrouver.

Des circonstances inquiétantes

Heureusement pour sa famille et lui, Gauthier est retrouvé vivant dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 décembre. Son absence aura duré cinq jours au total. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens concernant les circonstances de sa disparition. Selon des informations rapportées par Sudinfo et La Voix du Nord, Gauthier s'est réveillé dans un bois près de Valenciennes, en France. Certains témoins affirment qu'il avait des fils barbelés enroulés autour de son buste et de son cou, bien que ses mains et ses pieds ne soient pas attachés.