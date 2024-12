Une première: une chanson francophone dépasse le milliard d'écoutes sur Spotify, connaissez-vous ce tube?

L'hymne mélancolique a ensuite été utilisé pour accompagner des scènes de la vie quotidienne dans des dizaines de milliers de vidéos sur TikTok lors de la pandémie de Covid-19, les utilisateurs ajoutant du mélodrame à des bribes de leur vie de tous les jours.

Des célébrités comme Justin Bieber ont également contribué à rendre la chanson populaire auprès d'un large public.

"La chanson pop moderne est aujourd'hui la bande-son des films personnels des gens", avait déclaré Watson en 2022 au quotidien canadien Globe and Mail, en parlant de sa popularité virale. "Le tube moderne est la chanson qui rend votre vie quotidienne plus intéressante et romantique" sur les réseaux sociaux, avait-il ajouté.

"Je te laisserai des mots" était la chanson francophone la plus écoutée à travers le monde sur Spotify au cours des douze derniers mois, avait annoncé la plateforme en septembre, surpassant des titres comme "Alors on danse" de Stromae.

La musique de Patrick Watson a été utilisée dans les populaires séries américaines "Grey's Anatomy" et "The Walking Dead", et lui et son groupe éponyme ont remporté le prestigieux prix canadien de la musique Polaris en 2007.