Info trafic: de longues files en région liégeoise

08h21 Accident sur le ring intérieur Petit point au niveau des accidents : tout est rentré dans l'ordre sur l'E40 à Grand-Bigard vers Gand et à Bertem vers la Capitale. Même si vous ralentissez encore entre Haasrode et Bertem (+10 minutes). On signale par contre un accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Wezembeek-Oppem. La bande de droite est obstruée vers le Carrefour Léonard avec pour l'instant 15 minutes à ajouter de Wezembeek au Carrefour Léonard. Vous ralentissez 15 minutes en venant de Namur via l'E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard. 10 minutes aussi en amont entre Louvain-la-Neuve et l'Aie de Bièrges. Sur le ring de Bruxelles, les plus longues files sont entre Expo et Machelen vers Zaventem (+25 min). Même situation avec 25 minutes à ajouter sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen. Enfin, de longues files aussi en région liégeoise entre l'Aire de Mélin et Cheratte (+25 min) vers Loncin.

07h31 Nouvel accident sur l'E40 Un nouvel accident s'est produit sur l'E40 mais cette fois celle en provenance de Liège à hauteur de Bertem. La bande de droite est bloquée vers la Capitale. Début des files entre Haasrode et Bertem (+10 min). Le second accident sur la E40 mais Bruxelles-Ostende en sortie de Bruxelles à hauteur du Parking de Grand-Bigard n'est toujours pas dégagé. Un accident qui allonge les files sur le ring extérieur. Vous ajoutez 25 minutes entre Grimbergen et Zellik vers Forest. Des files aussi en venant de Gand entre Alost et Grand-Biagrd (+20 min). Début des ralentissements sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart et sur le ring extérieur en venant de Waterloo entre Groenendaal et Tervuren (+10 min). Du côté de la Nationale 6 à Braine-le-Comte, tout est rentré dans l'ordre. La circulation a repris dans les deux sens vers Mons ou Bruxelles.

07h27 Chaussée fermée à Braine-le-Comte L'accident signalé sur la E40 Bruxelles-Ostende en sortie de Bruxelles à hauteur du Parking de Grand-Bigard n'est pas encore dégagé. Vous ralentissez 10 minutes vers Gand et 15 minutes vers la capitale depuis Alost. Cet accident a quelques répercussions sur le ring extérieur où vous ralentissez déjà 20 minutes entre Strombeek-Bever et Dilbeek vers Halle. 10 minutes de ralentissements sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons. La Police ajoute un souci de circulation sur la N6 à hauteur de Braine-le-Comte. La chaussée est fermée à hauteur de la Grand-Place suite à un câble électrique qui pend. Des déviations locales sont mises en place.

06h33 Premières files sur le ring de Bruxelles Comme chaque matin, les files commencent à se former sur le ring de Bruxelles: en intérieur, vers Zaventem de Zellik à Jette puis de Strombeek-Bever à Machelen et ensuite de Wezembeek-Oppem à Tervuren vers Waterloo. En extérieur, vers Halle entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord. On signale également un accident en bande de gauche sur l'E40 Bruxelles-Gand, en sortie de Bruxelles, à hauteur du Parking de Grand-Bigard en direction de Gand.