La ministre de la Défense "en visite de Noël": pourquoi ce voyage à la rencontre des soldats belges est-il aussi secret?

Alors que beaucoup d’entre nous préparent les fêtes de fin d’année en famille, des dizaines de militaires belges s’apprêtent à les passer loin de chez eux, dans une caserne en Roumanie. Ces soldats participent à une mission dissuasive de l’OTAN mise en place après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Pour leur apporter un peu de réconfort et de soutien, une "visite de Noël", comme on l'appelle à la Défense, est organisée. Objectif : rencontrer ces hommes et ces femmes engagés dans une mission cruciale aux portes de l’Europe.