Grève du personnel de la carrière du groupe Lhoist à Jemelle

Le personnel de la carrière jemelloise du groupe Lhoist (Rochefort), a débrayé jeudi midi, a appris l'agence Belga auprès de la délégation syndicale FGTB. Les travailleurs dénoncent un mal-être lié à un mauvais management de la direction locale qui, selon eux, génère des problèmes de santé et des démissions.

Les grévistes reprochent à la direction locale de ne pas être entendus lors de l'élaboration de procédures internes et dénoncent des conditions qui altèrent fortement le bien-être au travail.

Soutenus par le front commun syndical FGTB et CSC, les travailleurs ont établi un piquet de grève à l'entrée de l'usine située à On-Jemelle, où sont employées une centaine de personnes.

Selon la délégation syndicale, certains travailleurs prennent des médicaments en raison du mal-être au travail et au moins trois ont démissionné ces deux dernières années.

Les syndicats annoncent que l'action de grève se poursuivra au moins jusque vendredi soir.

L'usine de On-Jemelle transforme les calcaires provenant de la carrière de la Boverie, située à Rochefort. Elle en extrait annuellement quelque 900.000 tonnes de roche pour assurer une production de plus de 340.000 tonnes de chaux.

Le Groupe Lhoist est une société belge spécialisée dans la production et la vente de chaux et dolomie, ainsi que dans la recherche et développement d'application de ces produits.