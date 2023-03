Huit ans de prison requis contre un professeur de sciences accusé de grooming

Le professeur a utilisé le même modus operandi pour les 400 adolescents de l'école cominoise qu'il a contactés. Des échanges à caractère sexuel ont eu lieu avec environ 250 élèves. La plupart d'entre eux âgés entre 14 et 17 ans, mais certains étudiants, plus jeunes, ont également été victimes de ces agissements. C'est grâce à l'intervention d'un parent d'élève que le stratagème de S.D. a pu être constaté. Le parent a déposé plainte après avoir découvert des messages et des photos envoyés par son enfant. Les investigations ont permis aux enquêteurs de démasquer l'auteur.

A la suite de ces faits survenus entre 2015 et 2018, l'enseignant a été placé sous bracelet électronique pendant un an. Il a été libéré en juillet 2019, en attendant le procès. Invité à se défendre des préventions de viol, d'attentat à la pudeur, de cyberprédation, de diffusion de matériel pédopornographique et de traitement dégradant dont il est accusé, S.D. a sollicité, par la voix de son avocat, Me Lucas Rodriguez, un sursis probatoire.